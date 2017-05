Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Uniper von 15,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Verkaufspreis für die Beteiligung am sibirischen Erdgasfeld Yuzhno-Russkoye habe positiv überrascht, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Montag. Zudem dürfte der Versorger von der Verknappung des Strommarktes in Deutschland profitieren. RWE und Uniper blieben hierzulande seine bevorzugten Werte./la/zb

ISIN: DE000UNSE018