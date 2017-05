FMW-Redaktion

Es hätte kaum besser kommen können aus Sicht der Märkte: der Sieg Macrons doch sehr deutlich, nach der Holland-Wahl nun die nächste Niederlage des Rechtspopulismus. Doch wie sich nun zeigt: die Party wurde schon vorgefeiert, besonders am Freitag, als der Dax nach oben schoss, vermutlich vor allem deshalb, weil viele "Shorties" gezwungen waren, ihre Positionen einzudecken. Daher der starke Schub, sicher auch der eine oder andere Käufer, der in sicherer Vorfreude auf das erhoffte Ergebnis noch einmal eingestiegen war.

Nun ist also erst einmal Ruhe in Sachen Wahlen - zumindest im Mai, im Juni stehen dann die Wahlen in Großbritannien an, am 11. und 18.Juni dann die Parlamentswahlen in Frankreich, die darüber entscheiden werden, wie handlungsfähig Macron wirklich sein wird. Ab heute nun wieder "business as usual" an den Märkten, und nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...