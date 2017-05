Berlin (ots) - Das Berliner Landeskriminalamt warnt vor privaten Sperrmüll-Abholern, die in Berlin offenbar als gewerbs- und bandenmäßige Tätergruppen ihr Unwesen treiben.



Wie Oliver Klau vom Landeskriminalamt Berlin dem RBB sagte, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin zurzeit in über 100 Fällen, die zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer sei weit höher, da längst nicht alle betrogenen Kunden zur Polizei gehen würden.



Nach rbb-Recherchen legen es die Täter darauf an, mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) verwechselt zu werden - schon in der Gestaltung ihrer Websites dominiert etwa die Farbe Orange, die die offizielle Farbe der BSR ist.



Bei der Auftragsannahme versprechen die privaten Unternehmen eine günstige und zeitnahe Entsorgung. Bei Abholung des Sperrmülls vor Ort fordern sie dann oft bis zu sechs mal so viel Geld wie ursprünglich vereinbart. Das Geld wird häufig gezahlt, weil sich die Opfer eingeschüchtert fühlen.



Mehr zum Thema am Montag, 08.05.2017 in der Sendung SUPER.MARKT um 20.15 Uhr.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb Aktueller Tisch/ Hörfunkkoordination Masurenallee 8-14 14057 Berlin Tel. 030-97993-30300 Telefax: +49 30 97993 30309 koordination@rbb-online.de