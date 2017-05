BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments, Evelyne Gebhardt (SPD), hat Emmanuel Macron nach seinem Erfolg bei der französischen Präsidentschaftswahl aufgerufen, wieder für ein geeintes Frankreich zu sorgen. "Dieser Wahlkampf, der so schmutzig war, hat natürlich sehr viele Spuren in den Köpfen der Leute gelassen", sagte die gebürtige Französin am Montag im RBB-Inforadio. Macron hat seine Kontrahentin Marine Le Pen klar besiegt. Die Rechtspopulistin hatte dennoch rund elf Millionen Wähler mobilisiert.

Der Pro-Europäer Macron werde auch dafür sorgen müssen, dass er mit einer Mehrheit im Parlament regieren könne, sagte Gebhardt. Bisher hat Macrons Bewegung "En Marche!" noch keine Abgeordneten. "Er wird die Leute von rechts und von links zusammenführen müssen - ich hoffe das gelingt ihm."/bak/DP/fbr

