Die Unternehmensergebnisse des Social-Media-Konzerns Facebook sind äußerst positiv ausgefallen, dennoch wurden die Zahlen eher für Gewinnmitnahmen in der Aktie genutzt. Es steckte bereits einiges an positiven Erwartungen in den Kursen und somit kommt der Abverkauf nicht unbedingt überraschend.

Den vollständigen Artikel lesen ...