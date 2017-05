Silkeborg, 2017-05-08 09:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Share repurchase programme



The share buy-back programme runs from 1 March 2017 to 29 September 2017. In this period Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 500 million, cf. company announcement No. 4/2017 of 1 March 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:



Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 574,500 358.44 205,925,925 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 1 May 2017 8,000 368.01 2,944,080 -------------------------------------------------------------------------------- 2 May 2017 13,000 356.14 4,629,820 -------------------------------------------------------------------------------- 3 May 2017 13,000 352.09 4,577,170 -------------------------------------------------------------------------------- 4 May 2017 15,000 355.60 5,334,000 -------------------------------------------------------------------------------- 5 May 2017 10,000 360.17 3,601,700 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 633,500 358.35 227,012,695 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 6,514,455 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 6.85% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.



Yours faithfully,



Jyske Bank



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Volume Price Venue Time CET 28 357.4 BATE 20170505 9:03:09.933000 19 358.5 TRQX 20170505 9:12:49.970000 48 358.5 CHIX 20170505 9:12:49.970000 8 358.5 BATE 20170505 9:12:49.970000 225 358.5 XCSE 20170505 9:12:49.977000 97 358.2 TRQX 20170505 9:18:24.064000 107 358.2 BATE 20170505 9:18:24.065000 48 358.2 CHIX 20170505 9:18:24.065000 148 358.2 CHIX 20170505 9:18:24.065000 100 358.2 CHIX 20170505 9:18:24.065000 50 357.8 CHIX 20170505 9:31:03.181000 110 357.8 XCSE 20170505 9:31:03.183000 71 357.8 XCSE 20170505 9:31:03.183000 60 357.8 XCSE 20170505 9:31:03.183000 9 357.6 XCSE 20170505 9:31:03.209000 9 357.8 XCSE 20170505 9:31:03.252000 15 357.6 XCSE 20170505 9:31:09.693000 448 357.6 XCSE 20170505 9:31:09.693000 3 357.3 XCSE 20170505 9:32:41.294000 42 357.3 XCSE 20170505 9:32:41.325000 196 357.3 XCSE 20170505 9:32:41.325000 59 357.3 XCSE 20170505 9:32:41.325000 400 357 XCSE 20170505 9:33:20.083000 50 359 CHIX 20170505 9:55:45.633000 107 359 CHIX 20170505 9:55:45.633000 109 359 XCSE 20170505 9:55:45.635000 110 359 XCSE 20170505 9:55:45.635000 100 359 XCSE 20170505 9:55:45.635000 90 359 XCSE 20170505 9:55:45.635000 26 359 CHIX 20170505 9:55:45.719000 13 359 XCSE 20170505 9:55:57.465000 7 359 BATE 20170505 9:55:59.911000 41 359 CHIX 20170505 9:55:59.911000 16 359 TRQX 20170505 9:55:59.912000 181 359 XCSE 20170505 9:55:59.922000 71 358.7 XCSE 20170505 10:01:48.724000 200 358.7 XCSE 20170505 10:01:48.724000 79 358.7 XCSE 20170505 10:01:48.724000 56 358.4 CHIX 20170505 10:03:21.194000 9 358.4 CHIX 20170505 10:06:07.664000 47 358.4 CHIX 20170505 10:06:14.980000 101 358.4 XCSE 20170505 10:06:14.990000 137 358.4 XCSE 20170505 10:06:14.990000 11 358.7 XCSE 20170505 10:09:31.101000 124 358.7 XCSE 20170505 10:09:31.101000 122 358.7 XCSE 20170505 10:09:31.101000 43 358.7 XCSE 20170505 10:09:31.101000 250 359.7 XCSE 20170505 10:37:24.763000 7 359.5 BATE 20170505 11:05:07.655000 40 359.5 CHIX 20170505 11:05:07.655000 16 359.5 TRQX 20170505 11:05:07.655000 187 359.5 XCSE 20170505 11:05:07.666000 12 359 XCSE 20170505 11:40:59.698000 210 359 XCSE 20170505 11:42:40.568000 28 359 XCSE 20170505 11:42:40.568000 55 359.4 XCSE 20170505 11:45:17.798000 117 359.4 XCSE 20170505 11:45:17.798000 283 359.4 XCSE 20170505 11:45:17.887000 61 359.4 CHIX 20170505 11:45:17.897000 7 359.4 BATE 20170505 11:45:17.897000 24 359.4 TRQX 20170505 11:45:17.897000 3 359.4 BATE 20170505 11:45:17.897000 314 359.7 XCSE 20170505 12:04:40.243000 18 359.7 XCSE 20170505 12:07:55.868000 200 361.1 XCSE 20170505 12:52:16.062000 353 361.1 XCSE 20170505 12:52:16.062000 47 361.1 XCSE 20170505 12:52:16.062000 254 361 XCSE 20170505 12:52:26.409000 46 361 XCSE 20170505 12:52:26.448000 16 361.4 XCSE 20170505 13:14:00.245000 300 361.4 XCSE 20170505 13:14:00.245000 84 361.4 XCSE 20170505 13:19:12.483000 350 361.3 XCSE 20170505 13:42:07.665000 41 362.7 CHIX 20170505 13:48:39.463000 133 362.7 XCSE 20170505 13:48:39.472000 126 362.7 XCSE 20170505 13:48:39.472000 85 362.7 XCSE 20170505 13:48:39.472000 42 362.7 XCSE 20170505 13:48:39.472000 108 363 XCSE 20170505 14:40:56.223000 200 363 XCSE 20170505 14:40:56.223000 92 363 XCSE 20170505 14:40:56.223000 100 363.1 XCSE 20170505 14:52:02.766000 176 363.1 XCSE 20170505 14:52:02.784000 24 363.1 XCSE 20170505 14:52:02.805000 105 362.5 CHIX 20170505 14:57:23.568000 3 362.5 CHIX 20170505 14:57:23.568000 43 362.5 TRQX 20170505 14:57:23.568000 19 362.5 BATE 20170505 14:57:23.568000 503 362.5 XCSE 20170505 14:57:23.579000 142 364 XCSE 20170505 15:18:13.971000 200 364 XCSE 20170505 15:18:13.971000 137 364 XCSE 20170505 15:18:13.971000 79 364 XCSE 20170505 15:18:13.971000 210 364 XCSE 20170505 15:18:13.971000 225 355.3 XCSE 20170504 9:18:21.350000 80 355.3 CHIX 20170504 9:18:21.369000 14 355.3 BATE 20170504 9:18:21.370000 31 355.3 TRQX 20170504 9:18:21.370000 150 355.3 XCSE 20170504 9:18:21.380000 31 356.7 TRQX 20170504 9:35:58.523000 4 356.7 CHIX 20170504 9:35:58.523000 76 356.7 CHIX 20170504 9:35:58.523000 14 356.7 BATE 20170504 9:35:58.523000 22 356.7 XCSE 20170504 9:35:58.533000 353 356.7 XCSE 20170504 9:35:58.533000 1000 354.6 XCSE 20170504 10:23:56.479898 1500 354.5 XCSE 20170504 10:38:46.559184 2000 354.6 XCSE 20170504 11:50:05.697109 2000 355.3 XCSE 20170504 12:11:12.545526 2000 355.8 XCSE 20170504 14:21:48.828858 2000 356.3 XCSE 20170504 14:45:26.754921 1500 356.5 XCSE 20170504 15:22:19.090748 114 356.4 XCSE 20170504 16:24:02.459000 123 356.4 XCSE 20170504 16:24:02.459000 159 356.4 XCSE 20170504 16:24:02.459000 75 356.4 XCSE 20170504 16:24:02.459000 68 356.4 XCSE 20170504 16:24:02.459000 94 356.4 CHIX 20170504 16:24:02.463000 44 356.4 CHIX 20170504 16:24:02.463000 9 356.4 CHIX 20170504 16:24:18.993000 15 356.4 CHIX 20170504 16:24:18.993000 9 356.4 BATE 20170504 16:24:18.993000 28 356.4 CHIX 20170504 16:24:18.993000 20 356.4 TRQX 20170504 16:24:18.994000 63 356.4 XCSE 20170504 16:24:19.004000 100 356.4 XCSE 20170504 16:24:19.004000 79 356.4 XCSE 20170504 16:24:19.004000 1000 356.5 XCSE 20170504 16:29:17.267307 56 355 CHIX 20170503 9:15:19.948000 56 355 CHIX 20170503 9:15:37.388000 238 355 XCSE 20170503 9:15:37.398000 78 354.4 TRQX 20170503 9:19:39.571000 136 354.4 CHIX 20170503 9:19:39.571000 136 354.4 CHIX 20170503 9:19:39.571000 6 354 CHIX 20170503 9:20:01.810000 50 354 CHIX 20170503 9:20:02.843000 50 354 XCSE 20170503 9:20:02.844000 212 354 XCSE 20170503 9:20:02.844000 10 354 BATE 20170503 9:20:02.844000 22 354 TRQX 20170503 9:20:02.844000 262 354 XCSE 20170503 9:27:50.221000 22 354 TRQX 20170503 9:27:50.236000 10 354 BATE 20170503 9:27:50.236000 25 354 CHIX 20170503 9:27:50.236000 31 354 CHIX 20170503 9:27:50.237000 66 354.3 TRQX 20170503 9:48:42.398000 200 354.3 XCSE 20170503 9:48:42.470000 25 354.3 XCSE 20170503 9:48:42.470000 174 354.3 XCSE 20170503 9:48:42.470000 34 354.3 TRQX 20170503 9:48:42.487000 86 354.3 CHIX 20170503 9:48:42.487000 15 354.3 BATE 20170503 9:48:42.487000 58 353 XCSE 20170503 10:05:19.847000 204 353 XCSE 20170503 10:05:19.847000 19 353 TRQX 20170503 10:05:19.857000 3 353 TRQX 20170503 10:05:19.857000 56 353 CHIX 20170503 10:05:19.857000 10 353 BATE 20170503 10:05:19.857000 14 352.5 TRQX 20170503 10:05:42.827000 56 352.5 CHIX 20170503 10:05:47.376000 8 352.5 TRQX 20170503 10:05:47.376000 10 352.5 BATE 20170503 10:05:47.376000 262 352.5 XCSE 20170503 10:05:47.382000 24 352.9 XCSE 20170503 10:09:58.785000 33 352.9 XCSE 20170503 10:09:58.785000 198 352.9 TRQX 20170503 10:09:58.790000 74 352.9 CHIX 20170503 10:09:58.790000 21 352.9 CHIX 20170503 10:09:58.790000 71 354 XCSE 20170503 10:34:36.694000 219 354 XCSE 20170503 10:34:36.694000 121 354 XCSE 20170503 10:34:36.865000 10 354 TRQX 20170503 10:34:36.875000 25 354 CHIX 20170503 10:34:36.875000 4 354 BATE 20170503 10:34:36.876000 24 353.3 XCSE 20170503 10:45:53.484000 336 353.3 XCSE 20170503 10:45:53.486000 14 353.3 XCSE 20170503 10:45:53.486000 32 353.3 TRQX 20170503 10:45:53.490000 14 353.3 BATE 20170503 10:45:53.490000 1 353.3 CHIX 20170503 10:45:53.490000 79 353.3 CHIX 20170503 10:45:53.490000 32 353 TRQX 20170503 10:49:37.193000 50 353 CHIX 20170503 10:49:37.193000 37 353 XCSE 20170503 10:49:37.204000 200 353 XCSE 20170503 10:50:34.181000 137 353 XCSE 20170503 10:50:34.181000 12 353 CHIX 20170503 10:50:34.191000 28 353 TRQX 20170503 10:50:34.191000 4 353 TRQX 20170503 10:50:34.191000 5 351.1 TRQM 20170503 11:42:34.229000 129 351.1 XCSE 20170503 11:43:03.601000 80 351.1 CHIX 20170503 11:43:03.611000 32 351.1 TRQX 20170503 11:43:03.611000 14 351.1 BATE 20170503 11:43:03.611000 100 351.1 XCSE 20170503 11:43:03.615000 140 351.1 XCSE 20170503 11:43:03.620000 374 351 XCSE 20170503 11:43:34.017000 32 351 TRQX 20170503 11:43:34.027000 67 351 CHIX 20170503 11:43:34.027000 13 351 CHIX 20170503 11:43:34.027000 14 351 BATE 20170503 11:43:34.027000 106 350.5 XCSE 20170503 11:45:56.144000 268 350.5 XCSE 20170503 11:45:56.145000 32 350.5 TRQX 20170503 11:45:56.155000 80 350.5 CHIX 20170503 11:45:56.155000 14 350.5 BATE 20170503 11:45:56.155000 80 349.5 CHIX 20170503 12:42:30.427000 32 349.5 TRQX 20170503 12:42:30.427000 14 349.5 BATE 20170503 12:42:30.427000 374 349.5 XCSE 20170503 12:42:30.433000 39 350.5 TRQX 20170503 13:24:03.228000 17 350.5 BATE 20170503 13:24:03.228000 97 350.5 CHIX 20170503 13:24:03.229000 214 350.5 XCSE 20170503 13:24:03.242000 80 350.5 XCSE 20170503 13:24:03.267000 18 350.5 XCSE 20170503 13:24:03.273000 135 350.5 XCSE 20170503 13:24:29.638000 58 350.4 TRQX 20170503 13:45:35.528000 20 350.4 BATE 20170503 13:45:35.528000 145 350.4 CHIX 20170503 13:45:35.528000 6 350.4 BATE 20170503 13:45:35.529000 606 350.4 XCSE 20170503 13:45:35.538000 65 350.4 XCSE 20170503 13:45:35.538000 32 351 TRQX 20170503 14:15:50.126000 14 351 BATE 20170503 14:15:50.126000 79 351 CHIX 20170503 14:15:50.126000 1 351 CHIX 20170503 14:15:50.127000 115 351 XCSE 20170503 14:15:50.136000 259 351 XCSE 20170503 14:15:50.136000 112 351.9 XCSE 20170503 14:35:22.282000 90 351.9 XCSE 20170503 14:35:22.282000 128 351.9 XCSE 20170503 14:35:22.282000 97 351.9 BATE 20170503 14:35:22.288000 196 351.9 CHIX 20170503 14:35:22.288000 50 351.9 BATE 20170503 14:35:22.288000 109 351.9 CHIX 20170503 14:35:22.288000 32 351.9 CHIX 20170503 14:35:22.288000 73 351.9 CHIX 20170503 14:35:22.288000 73 351.9 CHIX 20170503 14:35:22.288000 40 351.9 XCSE 20170503 14:35:22.407000 92 351.7 XCSE 20170503 14:58:17.993000 71 351.7 CHIX 20170503 14:58:17.998000 125 351.7 CHIX 20170503 14:58:17.998000 75 351.7 CHIX 20170503 14:58:17.998000 84 351.7 XCSE 20170503 14:59:52.393000 19 351.7 XCSE 20170503 14:59:52.393000 1 351.7 TRQX 20170503 14:59:52.403000 31 351.7 XCSE 20170503 15:00:14.543000 2 351.7 XCSE 20170503 15:00:19.646000 12 351 XCSE 20170503 15:11:37.749000 2 351.8 XCSE 20170503 16:10:53.264000 175 351.9 BATE 20170503 16:16:44.042000 194 351.9 CHIX 20170503 16:16:44.042000 129 351.9 XCSE 20170503 16:16:44.052000 45 351.9 XCSE 20170503 16:16:44.052000 324 351.9 XCSE 20170503 16:16:44.052000 75 351.9 XCSE 20170503 16:16:44.052000 58 351.9 XCSE 20170503 16:16:48.214000 582 351.8 XCSE 20170503 16:19:00.640000 152 351.8 XCSE 20170503 16:19:40.399000 64 351.8 TRQX 20170503 16:19:40.409000 159 351.8 CHIX 20170503 16:19:40.409000 29 351.8 BATE 20170503 16:19:40.409000 67 352 XCSE 20170503 16:27:29.812000 100 352 XCSE 20170503 16:27:29.812000 108 352 XCSE 20170503 16:27:29.812000 97 352 CHIX 20170503 16:27:29.817000 153 352 CHIX 20170503 16:27:29.817000 48 352 CHIX 20170503 16:27:29.817000 27 352 TRQX 20170503 16:27:30.314000 14 352 CHIX 20170503 16:27:30.314000 12 352 BATE 20170503 16:27:30.314000 25 352 CHIX 20170503 16:27:30.315000 30 352 CHIX 20170503 16:27:30.315000 37 352 XCSE 20170503 16:27:30.325000 5 352 XCSE 20170503 16:27:30.325000 96 352 XCSE 20170503 16:27:30.325000 181 352 XCSE 20170503 16:27:30.325000 250 366 XCSE 20170502 9:12:42.638000 50 366 CHIX 20170502 9:12:42.643000 13 365 XCSE 20170502 9:14:43.795000 57 365 XCSE 20170502 9:14:43.796000 150 365 XCSE 20170502 9:14:43.796000 4 365 TRQX 20170502 9:14:43.805000 16 365 TRQX 20170502 9:14:43.805000 40 365 CHIX 20170502 9:14:43.805000 9 365 BATE 20170502 9:14:43.805000 11 365 CHIX 20170502 9:14:43.805000 51 364 CHIX 20170502 9:14:51.721000 14 364 TRQX 20170502 9:14:51.742000 9 364 BATE 20170502 9:14:51.742000 6 364 TRQX 20170502 9:14:51.743000 20 364 XCSE 20170502 9:14:51.754000 178 364 XCSE 20170502 9:14:51.754000 22 364 CHIX 20170502 9:14:51.815000 66 359.5 XCSE 20170502 9:23:18.862000 40 359.5 XCSE 20170502 9:23:18.863000 6 359.5 XCSE 20170502 9:23:23.948000 40 359.5 XCSE 20170502 9:23:23.950000 21 359.5 XCSE 20170502 9:23:42.156000 40 359.5 XCSE 20170502 9:23:42.159000 44 359.5 XCSE 20170502 9:23:43.859000 56 359.5 CHIX 20170502 9:23:43.878000 4 359.5 CHIX 20170502 9:23:43.878000 10 359.5 BATE 20170502 9:23:43.878000 23 359.5 TRQX 20170502 9:23:43.878000 60 357 CHIX 20170502 9:41:32.513000 257 357 XCSE 20170502 9:41:32.523000 23 357 TRQX 20170502 9:41:32.533000 10 357 BATE 20170502 9:41:32.533000 39 356 CHIX 20170502 9:44:08.571000 10 356 BATE 20170502 9:44:08.572000 15 356 TRQX 20170502 9:44:08.572000 4 356 TRQX 20170502 9:44:08.572000 12 356 CHIX 20170502 9:44:08.572000 4 356 TRQX 20170502 9:44:08.572000 9 356 CHIX 20170502 9:44:08.572000 257 356 XCSE 20170502 9:44:08.582000 31 355.8 XCSE 20170502 11:55:58.840000 144 355.8 XCSE 20170502 11:55:58.840000 311 355.8 XCSE 20170502 11:55:58.917000 28 355.8 TRQX 20170502 11:55:58.927000 67 355.8 CHIX 20170502 11:55:58.927000 12 355.8 BATE 20170502 11:55:58.927000 6 355.8 CHIX 20170502 11:55:58.928000 1 355.8 BATE 20170502 11:55:58.936000 15 354.4 BATE 20170502 12:14:37.889000 40 354.4 CHIX 20170502 12:14:37.889000 14 354.4 TRQX 20170502 12:14:37.889000 20 354.4 TRQX 20170502 12:14:37.889000 37 354.4 CHIX 20170502 12:14:37.889000 9 354.4 CHIX 20170502 12:14:37.889000 190 354.4 XCSE 20170502 12:14:37.899000 22 354.4 TRQX 20170502 12:14:45.007000 34 355.1 TRQX 20170502 12:47:35.099000 87 355.1 CHIX 20170502 12:47:35.099000 15 355.1 BATE 20170502 12:47:35.099000 367 355.1 XCSE 20170502 12:47:35.106000 55 355 XCSE 20170502 13:51:15.054000 88 355 XCSE 20170502 13:51:15.054000 207 355 XCSE 20170502 13:51:15.054000 31 354.8 XCSE 20170502 14:15:05.560000 23 354.8 TRQX 20170502 14:18:50.548000 65 355.1 XCSE 20170502 14:19:53.384000 84 355.1 XCSE 20170502 14:20:06.496000 47 355.1 XCSE 20170502 14:20:06.561000 4 355.1 XCSE 20170502 14:20:12.857000 200 355.1 XCSE 20170502 14:20:16.257000 16 355.1 XCSE 20170502 14:20:51.231000 184 355.1 XCSE 20170502 14:21:22.119000 100 355.1 XCSE 20170502 14:21:22.119000 110 355.1 XCSE 20170502 14:21:22.119000 28 355.1 XCSE 20170502 14:21:22.121000 30 355.1 XCSE 20170502 14:21:22.270000 115 355.3 XCSE 20170502 14:21:34.048000 1451 355.3 XCSE 20170502 14:21:34.048000 42 355.3 XCSE 20170502 14:26:20.250000 9 355.3 TRQX 20170502 14:26:20.260000 21 355.3 CHIX 20170502 14:26:20.260000 14 355.3 BATE 20170502 14:26:20.260000 6 355.3 XCSE 20170502 14:26:26.495000 34 355.3 XCSE 20170502 14:27:06.891000 10 355.3 XCSE 20170502 14:27:16.891000 23 355.3 XCSE 20170502 14:27:47.492000 223 355.3 XCSE 20170502 14:28:12.328000 8 355.3 TRQX 20170502 14:28:12.338000 58 355.3 CHIX 20170502 14:28:12.338000 14 355.3 BATE 20170502 14:28:12.338000 20 355.3 TRQX 20170502 14:28:23.645000 51 355.3 CHIX 20170502 14:28:23.645000 20 355.3 TRQX 20170502 14:28:46.281000 175 355.3 XCSE 20170502 14:28:46.284000 34 355.3 XCSE 20170502 14:28:46.284000 130 355.6 BATD 20170502 14:38:16.752000 117 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.820000 190 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.820000 44 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.820000 119 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.820000 96 355.7 CHIX 20170502 14:38:16.826000 200 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.919000 23 355.7 XCSE 20170502 14:38:16.919000 9 355.7 BATE 20170502 14:38:16.929000 52 355.7 CHIX 20170502 14:38:16.929000 20 355.7 TRQX 20170502 14:38:16.929000 272 355.6 XCSE 20170502 14:44:13.562000 147 355.6 XCSE 20170502 14:44:13.562000 39 355.6 XCSE 20170502 14:44:13.562000 77 355.6 CHIX 20170502 14:44:13.565000 340 355.6 XCSE 20170502 14:44:13.659000 80 355.6 CHIX 20170502 14:44:13.669000 31 355.6 TRQX 20170502 14:44:13.669000 14 355.6 BATE 20170502 14:44:13.669000 57 355.8 XCSE 20170502 14:51:42.552000 281 355.8 BATE 20170502 14:51:42.557000 62 355.8 CHIX 20170502 14:51:42.557000 31 355.8 CHIX 20170502 14:51:42.557000 69 355.8 CHIX 20170502 14:51:42.557000 34 355.8 TRQX 20170502 15:30:37.285000 13 355.8 CHIX 20170502 15:30:37.286000 54 355.8 CHIX 20170502 15:32:48.729000 34 355.8 TRQX 20170502 15:32:48.729000 365 355.8 XCSE 20170502 15:32:48.739000 237 355.4 BATD 20170502 15:38:50.461000 237 355.4 CHIX 20170502 15:38:50.462000 237 355.4 TRQM 20170502 15:38:50.496000 31 355.5 CHIX 20170502 15:38:50.535000 63 355.5 CHIX 20170502 15:38:50.535000 84 355.5 CHIX 20170502 15:38:50.535000 61 355.5 CHIX 20170502 15:38:50.535000 40 355 TRQX 20170502 15:43:19.014000 4 355 BATE 20170502 15:43:19.014000 38 355 CHIX 20170502 15:43:19.014000 65 355 CHIX 20170502 15:43:19.018000 14 355 BATE 20170502 15:43:19.019000 336 355 XCSE 20170502 15:43:24.027000 81 355 CHIX 20170502 15:43:24.036000 22 355 CHIX 20170502 15:43:24.036000 69 354.2 CHIX 20170502 16:03:40.059000 262 354.2 CHIX 20170502 16:03:40.059000 16 354.2 XCSE 20170502 16:03:40.064000 130 354.2 XCSE 20170502 16:03:40.064000 23 354.2 XCSE 20170502 16:03:40.151000 114 354.8 XCSE 20170502 16:30:54.446000 251 354.8 XCSE 20170502 16:32:49.287000 39 355.1 TRQX 20170502 16:43:16.768000 18 355.1 BATE 20170502 16:43:16.768000 101 355.1 CHIX 20170502 16:43:16.768000 342 355.1 XCSE 20170502 16:43:16.771000 85 355.1 XCSE 20170502 16:43:16.773000 46 368.2 XCSE 20170501 9:20:38.457000 64 368.2 XCSE 20170501 9:20:38.457000 37 368.2 XCSE 20170501 9:25:49.531000 35 368.2 XCSE 20170501 9:26:25.536000 36 368.2 XCSE 20170501 9:27:01.535000 282 368.2 XCSE 20170501 9:27:01.536000 33 369 XCSE 20170501 10:59:19.905000 467 369 XCSE 20170501 10:59:19.905000 239 368.5 XCSE 20170501 11:59:43.321000 200 368 XCSE 20170501 12:25:53.730000 200 368 XCSE 20170501 12:25:53.730000 284 368 XCSE 20170501 12:25:53.730000 77 368 XCSE 20170501 12:25:53.730000 58 368 XCSE 20170501 12:25:59.659000 133 368 XCSE 20170501 12:25:59.659000 124 368 XCSE 20170501 12:25:59.659000 185 368 XCSE 20170501 12:25:59.659000 38 367.5 XCSE 20170501 12:36:44.500000 400 367.5 XCSE 20170501 12:46:08.680000 38 367.5 XCSE 20170501 12:46:09.905000 24 367.5 XCSE 20170501 13:02:37.105000 1000 367.6 XCSE 20170501 13:26:34.896000 500 368.3 DCSE 20170501 14:49:56.812000 192 367.8 XCSE 20170501 15:21:42.762000 228 367.8 XCSE 20170501 15:21:42.762000 21 367.8 XCSE 20170501 15:21:42.762000 24 367.8 XCSE 20170501 15:21:42.762000 35 367.8 XCSE 20170501 15:21:42.762000 700 367.5 XCSE 20170501 15:34:55.184033 126 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.254000 84 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.254000 149 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.254000 144 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.254000 238 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.254000 195 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.310000 64 367.1 XCSE 20170501 15:48:07.310000 39 367 XCSE 20170501 15:48:12.438000 1000 369 XCSE 20170501 16:20:01.231000 134 369 XCSE 20170501 16:20:01.231000 127 369 XCSE 20170501 16:20:01.231000



