Die Rallye im DAX zur 13.000

Die Rallye im DAX setzte sich also fort - erst zögerlich, doch zum Wochenausgang sehr massiv. Es war kein globales Phänomen, sondern vielmehr eine europäische Rallye. Allein bis XETRA-Schluss im DAX konnte dieser um 2,24 Prozent zulegen UND nachbörslich noch einmal 100 Punkte als Bonus verbuchen. Warum und weshalb und vor allem wann kommt die Korrektur dieser Bewegung, bewegt die Trader zum Wochenstart und ist Kern dieser charttechnischen Analyse.

Die Rallye im DAX in der Vorwoche

In der Vorwoche hatte ich bereits auf die Möglichkeit einer Korrektur hingewiesen. Denn eine "Korrektur nach dem Allzeithoch" wäre nicht nur gesund, sondern auch charttechnisch nötig. Dabei hatte ich das Korrekturziel (1) mit dem ehemaligen Allzeithoch gekoppelt und so dargestellt: (Chart als Rückblick)

Korrekturziel (1) im DAX nicht erreicht

Bis zu diesem Punkt ließen die Bullen jedoch den Markt nicht korrigieren. In der tiefsten Bewegung gleich am Dienstag korrigierte der DAX nur bis 12.433 Punkte und erreichte damit das skizzierte Korrekturziel (1) NICHT. Ein extrem starkes Zeichen, was sich mit neuen Allzeithochs am Mittwoch gleich noch einmal verstärkte.

Ebenso trugen auch die Rekordzahlen von Facebook zur Euphorie bei und natürlich die Apple-Quartalszahlen, welche den Sprung zur Marktkapitalisierung von 773 Milliarden erzeugten!

So fiel die anvisierte Korrektur im DAX sehr gering aus und das GAP wurde einfach ignoriert.

DAX mit Minimalkorrektur

Den vollständigen Artikel lesen ...