Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im März etwas höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März dank einer kräftigen Auslandsnachfrage etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Der für den Vormonat zunächst berichtete Anstieg von 3,4 Prozent wurde auf 3,5 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im März um 0,8 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gesunken. Das deutet darauf hin, dass sich auch die Produktion wie erwartet verringert hat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten bisher einen Produktionsrückgang um 0,8 Prozent.

Chinas Exporte im April unerwartet schwach

Der Außenhandel Chinas hat im April zwar den zweiten Monat in Folge zugenommen, doch nicht so stark wie erwartet. Nach Regierungszahlen lagen die Ausfuhren 8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Im März wurde noch ein Zuwachs von 16,4 Prozent ausgewiesen. Ökonomen hatten mit einem stärkeren Zuwachs von 10 Prozent gerechnet. In der Landeswährung Yuan gerechnet erhöhten sich im April die Exporte um 14,3 Prozent.

Macron will gespaltenes Volk einen

Nach seinem Sieg in der Stichwahl um das französische Präsidentenamt hat der Pro-Europäer Emmanuel Macron versprochen, die tiefe Spaltung seines Landes zu überwinden. Er wisse, dass er keinen "Blankoscheck" von den Franzosen bekommen habe und werde sich "mit allen Kräften gegen die Spaltung" der Bevölkerung einsetzen, sagte der 39-Jährige am Sonntagabend bei seiner Siegesfeier vor dem Pariser Louvre. Nach Auszählung von 99,99 Prozent der Stimmen erzielte Macron in der entscheidenden Wahlrunde 66,06 Prozent der Stimmen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen kam auf 33,94 Prozent.

Erleichterung über Wahl von Pro-Europäer Macron in Frankreich

Mit großer Erleichterung haben Berlin und Brüssel auf die Wahl des Pro-Europäers Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten Frankreichs reagiert. Die Bundesregierung und die EU-Spitzen gratulierten dem 39-Jährigen am Sonntagabend zu seinem Sieg über die Rechtspopulistin Marine Le Pen, mit dem ein EU-Austritt Frankreichs vorerst abgewendet ist. Macron versprach, das Land zu einen und wieder mit Europa auszusöhnen.

CDU fährt deutlichen Sieg bei Wahl in Schleswig-Holstein ein

Die CDU geht als deutlicher Sieger aus der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hervor. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis erzielte die CDU 32 Prozent der Stimmen, wie der Landeswahlleiter von Schleswig-Holstein am frühen Montagmorgen bekanntgab. Damit legte die Partei um gut einen Punkt zu. Die SPD verlor rund drei Zähler und kam auf 27,2 Prozent. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther erhob nach der Wahl Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.