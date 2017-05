Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die SPD ihr zweitschlechtestes Ergebnis in dem Bundesland erzielt. Außenminister Sigmar Gabriel hat den Glauben an den "Schulz-Zug" aber noch nicht verloren.

Außenminister Sigmar Gabriel gibt sich trotz der Wahlniederlage seiner SPD in Schleswig-Holstein zuversichtlich, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Herbst Regierungschef wird. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Regierung seien CDU und CSU ausgelaugt, sagte der frühere SPD-Vorsitzende der "Passauer Neuen Presse" vom Montag. "Die Union ruht sich viel zu sehr auf Erfolgen von gestern aus." Schulz werde Kanzler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...