Boston - Wie weitgehend erwartet, hat Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahl gewonnen, sodass die politischen Risiken in Europa zumindest für die nächsten Wochen gebannt sind, so Timothy Graf, Leiter der Macro Strategy EMEA von State Street Global Markets.Das Ergebnis unterstütze kurzfristig risikoreiche Vermögenswerte und den Euro. Die Kursgewinne dürften jedoch deutlich hinter den von vor zwei Wochen zurückbleiben, da Macron die Meinungsumfragen zur Stichwahl durchgängig angeführt habe. Die Marktteilnehmer würden ihren Fokus jetzt darauf legen, wie Macrons politische Bewegung und neue Partei "En Marche!" in den Umfragen für die Parlamentswahlen im Juni abschneide und wie viel Unterstützung seine Partei, die wahrscheinlich keine Mehrheit im Parlament haben werde, erhalte, so Timothy Graf abschließend.

Den vollständigen Artikel lesen ...