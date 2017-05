Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-08 / 09:02 *PRESSEMITTEILUNG * *Für Hertha BSC: 1 Million Euro in 9 Minuten und 12 Sekunden * *kapilendo mit neuer Rekordzeit bei Crowdfinanzierung* Berlin, 08. Mai 2017. Das ging schnell: in nur 9 Minuten und 12 Sekunden sammelte das Berliner Fintech kapilendo für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eine Million Euro exklusiv mit den Hertha-Fans ein. Damit unterbietet kapilendo die eigene Rekordzeit der ersten Hertha BSC-Finanzierung vom März diesen Jahres um 11 Sekunden. Gestern um 12 Uhr startete das Finanzierungsprojekt von Hertha BSC auf der Online-Plattform kapilendo ausschließlich für Vereinsmitglieder: 1 Million Euro über eine Laufzeit von drei Jahren mit einer festen Verzinsung von 4,0% p.a.. - und bereits nach gut 9 Minuten war die Kampagne ausfinanziert. Am Dienstag, den 9. Mai ab 18:00 Uhr öffnet die Kampagne erneut - dann mit einer zusätzlichen Finanzierungssumme von 500.000 Euro für alle Anleger. "In den Tagen vor dem Start der zweiten digitalen Finanzierung mit Hertha BSC haben wir durch unsere Werbung im Stadion, unserer Newsletter-Anmeldungen und Registrierungen auf der Plattform ein enormes Interesse bei den Hertha-Fans gesehen. Es hat sich erneut bestätigt, dass die digitale Crowdfinanzierung eine perfekte Kombination aus Finanzierung, Kundenbindung bzw. Fanbindung und Marketing ist.", so Christopher Grätz, Gründer und CEO der kapilendo AG. Der Erlös fließt in den Ausbau der Nachwuchsarbeit, also in die Hertha BSC Fußball-Akademie. Dazu gehört u.a. der Bau eines modernen medizinischen Zentrums nach neuesten technologischen Standards sowie die Erneuerung der Kunstrasenplätze im Jugendbereich. *Über die kapilendo AG * Die kapilendo AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Unternehmens-finanzierung. Etablierte Wachstumsunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Zugang zu Nachrangkapital und klassischen Krediten durch private Anleger und Investoren. Das Fintech-Start-up hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Hauptgesellschafter der kapilendo AG sind die Comvest Holding, die FinLab AG, Engel & Völkers Capital, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und mehrere renommierte Business-Angels. *Pressekontakt* Hanna Dudenhausen / kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 10 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 364 2857-0 / E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de [1] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/570773.html [2] Bildunterschrift: Christopher Grätz, Co-Founder & CEO der kapilendo AG Emittent/Herausgeber: kapilendo AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 570773 2017-05-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d17d46f9911b227ed5c6f6c8326062d1&application_id=570773&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c2ae89a4ccd044e3b07abaf406a2e64c&application_id=570773&site_id=vwd&application_name=news

