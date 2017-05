Frankfurt - Mit dem Wahlsieg Macrons zum neuen Präsidenten in Frankreich ist ein wichtiger Unsicherheitsfaktor vom Tisch, berichten die Analysten der Helaba.Zwar stünden im Jahresverlauf noch weitere wichtige Wahlen auf dem Programm, wie die französischen Parlamentswahlen, die deutschen Bundestagswahlen und auch in Italien sei ein Urnengang nicht ausgeschlossen, derzeit dominiere aber die Erleichterung. Entsprechend nehme die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer zu und das Interesse an sicheren Bundesanleihen tendenziell ab.

