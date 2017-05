FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tür für Reformen in Frankreich steht nach Einschätzung der VP Bank weit offen. "Der neue Präsident ist aufgefordert, für frischen Wind im angestaubt wirkenden Élysée-Palast zu sorgen", schreibt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, in einem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Voraussetzungen hierfür seien günstig. "Macron und seine Bewegung 'En Marche' können vermutlich auch bei den bevorstehenden Parlamentswahlen punkten", schreibt Gitzel. Falls Macron die Chance allerdings nicht nutze, dürfte Le Pen im Jahr 2022 beste Chancen auf den Präsidentschaftssitz haben./jsl/bgf/fbr

