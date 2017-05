von Florian Westermann, €uro am Sonntag Dorsey will jedoch nicht etwa Werbeanzeigen schalten, sondern das eigene Streaming-Angebot, das über das Internet übertragen wird, ausbauen. Nach den Plänen des Chefs wird Twitter in Zukunft etwa Musikkonzerte, Sport-Events und Nachrichten im Internet übertragen. Im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...