BERLIN (dpa-AFX) - Der französische Botschafter in Deutschland, Philippe Etienne, hat erleichtert auf den Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich reagiert. "Das ist erstmal eine große Hoffnung. Eine große Hoffnung für Frankreich und Europa", sagte er am Montag nach der Wahl in Berlin. Für Macron gehe es nun darum, die Franzosen "mit den großen Ideen der Zukunft zu versöhnen und seine Versprechen zu halten". Macron sei auch gewählt worden, weil er sich so entschieden für Europa ausgesprochen habe. Der Sieg des sozialliberalen Pro-Europäers gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen wurde international mit Erleichterung aufgenommen./poi/DP/fbr

AXC0087 2017-05-08/09:53