Boost FTSE 100 3x 05/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3029738.899 200.6316733 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 05/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7039047.215 18.67904112 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 05/05/2017 IE00B7SD4R47 34099 EUR 8226792.068 241.2619745 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 05/05/2017 IE00B8JF9153 1121814 EUR 8239118.948 7.3444608 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 05/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9478503.267 268.3152145 Daily ETP



Boost ShortDAX 05/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4798356.31 7.156983 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/05/2017 IE00B7Y34M31 69161 USD 30192752.59 436.5574903 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20865098.25 9.4502992 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9680655.657 720.823206 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/05/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 15268747.59 4.8552874 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/05/2017 IE00B7ZQC614 242979114 USD 151048452.2 0.621652 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/05/2017 IE00B7SX5Y86 116206 USD 12708800 109.3644046 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 05/05/2017 IE00B8HGT870 513348 USD 10990198.03 21.408865 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 05/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3406559.159 125.9728999 Daily ETP



Boost Copper 3x 05/05/2017 IE00B8JVMZ80 332080 USD 4838268.484 14.5695871 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 05/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2190062.701 115.2846608 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/05/2017 IE00B8VC8061 79100806 USD 47719973.79 0.6032805 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/05/2017 IE00B76BRD76 547882 USD 13903876.22 25.3775014 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 05/05/2017 IE00B7XD2195 3538538 USD 12220342.75 3.4535005 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 05/05/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 3620300.898 120.9346906 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2495522.059 44.42011497 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 05/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2064319.388 69.04078219 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 463086.2479 149.5273645 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 05/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12900493.73 55.77820033 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 05/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 658391.0297 206.6512962 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 296901738.9 5765.082309 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130794366.5 15387.57252 Daily ETP



Boost Palladium 05/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 839831.161 61.8204756 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 05/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 710135.4823 95.0522664 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 510141.776 100.7587944 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 387857.7537 6.9320969 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 05/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131429.7926 77.3116427 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 05/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 671260.6396 90.7845063 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 05/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 467140.7374 78.4187909 Daily ETP



Boost Silver 2x 05/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 956787.5708 68.4446363 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 05/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 639213.721 43.668105 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/05/2017 IE00B873CW36 1813975 EUR 22828407.19 12.5847419 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/05/2017 IE00B8NB3063 546122 EUR 44113472.41 80.7758567 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1453983.244 113.7702069 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKS8QM96 211501 EUR 12621321.08 59.6749948 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 928485.6123 127.1898099 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63559603.58 60.2712637 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 118086.6748 143.8327343 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8336424.454 50.32917841 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1852606.359 105.8632205 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11528055.47 79.696201 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/05/2017 IE00BLS09N40 518155 EUR 23096076.61 44.5736828 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/05/2017 IE00BLS09P63 390308 EUR 6721745.465 17.2216441 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/05/2017 IE00BLNMQS92 11779 EUR 1717010.966 145.768823 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/05/2017 IE00BLNMQT00 43565 EUR 1440702.048 33.0701721 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 05/05/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1856159.329 14.9041218 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 05/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 1010833.97 113.8711243 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/05/2017 IE00BVFZGG42 35385 USD 866670.9765 24.4926092 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1518385.048 90.3262967 Short Daily ETP



Boost Brent 05/05/2017 IE00BVFZGD11 330013 USD 5328494.842 16.146318 Oil ETC



Boost Gold 05/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2798826.196 25.2446711 ETC



Boost Natural Gas 05/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1371457.325 27.7252522 ETC



Boost BTP 10Y 5x 05/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3926797.589 59.8141293 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 05/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3282000.686 54.9969952 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 05/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1553077.415 80.6625852 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 147762.7422 96.3879597 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3712299.749 75.0535714 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/05/2017 IE00BYTYHS72 214799 USD 4940876 23.0023231 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/05/2017 IE00BYTYHR65 48873 USD 2119574.794 43.3690339 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1219305.935 162.5741246 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 454786.6136 41.3442376 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 05/05/2017 IE00BYTYHQ58 5548022 USD 5473235.218 0.9865201 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 05/05/2017 IE00BYMB4Q22 100467 EUR 14985694.95 149.1603706 ETP



