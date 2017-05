ATLANTA -- Aegex Technologies LLC (http://aegex.com/) hat den Abschluss einer Vereinbarung mit ScanSource POS and Barcode Europe (https://www.scansourceposbarcode.eu/) bekannt gegeben, nach der sich das Unternehmen in Europa von ScanSource als Distributor vertreten lassen wird.

ScanSource-Repräsentanten werden bestehende Aegex-Wiederverkäufer in der Region mit Produkten von Aegex beliefern, darunter das Aegex10 Intrinsically Safe Tablet (http://aegex.com/products/aegex10-intrinsically-safe-tablet/) und die Aegex IoT Platform for Hazardous Locations (http://aegex.com/iot-platform/). Darüber hinaus bietet ScanSource Unterstützung vor und nach dem Verkauf, Ausbildung und Schulung, Marketing-Support und Enablement-Tools an, sodass sich die Wiederverkäufer auf den Vertrieb und den Kundenservice konzentrieren können.

Von Mai bis Dezember 2017 wird ScanSource unter der Bezeichnung "ScanSource Live" eine Reihe von Networking-Events veranstalten, bei denen die Händler mehr über die Lösungen erfahren, die ScanSource anbietet und zu denen nun auch die Produkte von Aegex gehören. Folgende Veranstaltungen sind geplant (Änderungen vorbehalten):

DACH: 11. und 12. Mai 2017 - Raum Frankfurt, Deutschland

Südeuropa: 1. und 2. Juni 2017 - Raum Barcelona, Spanien

Großbritannien: 18. und 19. September 2017 - Midlands, Vereinigtes Königreich

Benelux: 13. September 2017 - Antwerpen, Belgien

Osteuropa: 12. und 13. Oktober 2017 - Warschau, Polen

Nordeuropa: 26. und 27. Oktober 2017 - Malmö oder Kopenhagen, Dänemark

ScanSource wird die Aegex-Produkte auch über verschiedene Online-Kanäle anbieten, wie die ScanSource-Website (https://www.scansourceposbarcode.eu/), den ScanSource e-catalogue, die ScanSource Showpad-App und die Tablet-Lösung PartnerPAD.

Wenden Sie sich an (mailto:Emeline.Viatour@scansource.eu) ScanSource Europe, wenn Sie weitere Informationen zu der Partnerschaft mit Aegex wünschen.

Über Aegex Technologies

Aegex mit Hauptsitz in Atlanta, Ga., USA, dem europäischen Hauptsitz in Rotterdam, Vertriebsbüros in Southampton und Dubai sowie weltweiten Distributoren ist der Hersteller des ersten weltweit zertifizierten eigensicheren Windows-10-Tablets und der ersten dedizierten IoT-Plattform für Gefahrenbereiche.

Das Aegex10 Intrinsically Safe Tablet ist gemäß IECEx Zone 1, ATEX Zone 1, UL Class I, II, III Division 1 und CSA 22.2 für den Einsatz in Gefahrenbereichen zertifiziert. Mit der robusten Schutzklasse IP65 und einem Gewicht von nur 980 Gramm hat das Aegex-Tablet eine Preisgestaltung, die der von nicht-zertifizierten Geräten entspricht und die für einen sofortigen ROI sorgt. Sein Betriebssystem Windows 10 OS (https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10/) gewährleistet eine einfache Synchronisierung mit bestehenden IT-Systemen.

Die 4G-LTE- oder Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht Benutzern, mit dem Aegex-Tablet auch an den gefährlichsten Orten ihrer Aufgabenbereiche IoT-Daten in Echtzeit zu verwalten. Zusammen mit den IoT-Sensoren, der Analytik und der Benutzeroberfläche von Aegex bietet die Aegex IoT Platform for Hazardous Locations cloudbasierte Konnektivität, die die Sicherheit, Effizienz und Compliance verbessert und Risiken senkt, woraus sich verminderte Ausfallzeiten und optimierte Betriebsabläufe ergeben.

Sehen Sie sich das neueste Video (https://www.youtube.com/watch?v=0CiPLvUB6No) von Aegex an, um mehr zu erfahren.

