Erleben diejenigen, die Gold in den vergangenen zwei Wochen massiv unter Druck gesetzt und ein charttechnisches Kaufsignal in eine Bullenfalle verwandelt haben, ihr blaues Wunder? Das wäre durchaus möglich. Denn der Effekt, den man sich von dem Wahlergebnis in Frankreich erhofft hatte, bleibt zumindest am Montagmorgen aus. Der Grund:

Ebenso, wie man am Aktienmarkt in Erwartung des sicheren Wahlsiegs des EU-Befürworters Macron vorgekauft hatte und dem Aktienmarkt daher heute Früh die Käufer auszugehen scheinen, hatten die bearishen Trader am Goldmarkt darauf gesetzt, dass viele erst heute, nach der Wahl, Gold als "sicheren Hafen" über Bord kippen würden, weil mit Macron die Fortführung der Aktien-Rallye gesichert sei. Doch da tut sich nichts, im Gegenteil, Gold legt leicht zu. Der Grund kann nicht wirklich überraschen: Nachdem man vor der Entscheidungswahl nur die ...

