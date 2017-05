Berlin (ots) - Die Deutsche AIDS-Hilfe nimmt ein historisches Ziel in den Blick: das Ende von Aids in Deutschland bis zum Jahr 2020.



Am kommenden Freitag, dem 12. Mai, stellen wir unsere neue mehrjährige Kampagne mit diesem Ziel der Öffentlichkeit vor. Mit dabei: die Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth.



Zur Pressekonferenz um 10 Uhr und dem Auftaktsymposium ab 11 Uhr im Spreespeicher (Stralauer Allee 2, 10245 Berlin) sind Sie herzlich eingeladen.



Einladung und Programm: http://www.presseportal.de/pm/14407/3620885



