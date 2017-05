Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bislang nur den sozialen Markenkern poliert. Jetzt braucht er eine Wirtschaftsagenda - ziemlich dringend.

Der 8. Mai soll ein wichtiger Tag für die SPD werden. Nicht weil es der Morgen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist. Sondern weil Martin Schulz an diesem Montagmittag bei der Industrie- und Handelskammer in Berlin seine erste große wirtschaftspolitische Rede halten will. In der IHK-Zentrale, dem Ludwig-Erhard-Haus, präsentiert der SPD-Kanzlerkandidat seine Interpretation von sozialer Marktwirtschaft. Vor allem aber wird er eine Melodie anstimmen, die vielen der 500 Zuhörer bekannt vorkommen dürfte.

"Gerechtigkeit und Innovation" lautet die Überschrift seines Vortrags. Sie stammt - nur in exakt umgekehrter Reihenfolge - aus einer glücklicheren Epoche. Aus einer Zeit, als man den Genossen mehr ökonomischen Sachverstand als der Konkurrenz attestierte: der Wahlkampagne von Gerhard Schröder 1998. Das Versprechen von "Innovation und Gerechtigkeit" führte ihn ins Kanzleramt.

Nur verständlich also, dass der SPD-Kanzlerkandidat anno 2017 an dieses Leitmotiv anknüpfen will - zurück in die Zukunft quasi. Allerdings hatte Schröder einen unschätzbaren Vorteil, den Schulz nicht hat: Er war als niedersächsischer Ministerpräsident qua Amt Mitglied im Volkswagen-Aufsichtsrat und somit per se mit einer gewissen Industrieaura ausgestattet. Schulz kann mit dem Label Genosse der Bosse nicht aufwarten. Als EU-Parlamentspräsident verhielt er sich wirtschaftspolitisch weitgehend unauffällig. In seiner Nominierungsrede auf dem Bundesparteitag im März rief Schulz den Mitgliedern nur zu, er wolle "die richtigen Rahmenbedingungen für engagierte Unternehmer schaffen".

Es wird also Zeit. Zeit, dem Gerechtigkeitsgenossen Schulz endlich eine neue Facette hinzuzufügen. Die Umfragewerte stagnieren, der Abstand zu Angela Merkel ist bereits wieder gewachsen. "Nur mit herzerwärmenden Anekdoten werden wir die Wahl nicht gewinnen", sorgt sich ein führender Genosse. Und sosehr sich Parteistrategen intern darüber beklagen: Die CDU (und mit ihr die Kanzlerin) kann zwar die Mütterrente einführen oder Steuersenkungen aufschieben - trotzdem wird ihr Wirtschaftskompetenz zugebilligt. Die SPD hingegen muss Affinität zu allem, was mit Industrie und Unternehmertum zu tun hat, immer unter Beweis stellen. Böse gesagt: Für Merkel mag Internet Neuland ...

