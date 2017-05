Weil Park Geun Hye wegen einer Korruptionsaffäre im März des Amtes enthoben wurde, wählt Südkorea am Dienstag einen neuen Präsidenten. Experten rechnen mit einer hohen Wahlbeteiligung - auch wegen den USA und Nordkorea.

In Südkorea wird am Dienstag ein neuer Präsident gewählt, und kaum eine Abstimmung dürfte so viele Wähler an die Urnen bringen wie diese. Die Spannungen zwischen dem Nachbarn Nordkorea und der Weltmacht USA sowie die politischen Turbulenzen im eigenen Land animieren viele dazu, ihr Wahlrecht auch wahrzunehmen. Laut Umfragen könnte die Wahlbeteiligung bei bis zu 90 Prozent liegen. Besonders die Generation der 20- bis 40-Jährigen - bislang eher politisch uninteressiert - zeigt sich durch die jüngsten Entwicklungen aufgeschreckt.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem Präsidentin Park Geun Hye wegen einer Korruptionsaffäre im März des Amtes enthoben wurde. Aussichtsreichster Kandidat für ihre Nachfolge ist der 64-jährige Moon Jae In. Der Menschenrechtsanwalt und frühere Chef der Demokratischen ...

