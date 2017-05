Am Donnerstag legt der Arbeitskreis Steuerschätzung seine neue Prognose vor. Wie das politisch wichtige Zahlenwerk entsteht - und warum die Ökonomen oft zu tief liegen.

Das beschauliche Bad Muskau in der Oberlausitz ist in diesen Tagen Ziel einer ökonomischen Gruppenreise. Auf Einladung des sächsischen Finanzministeriums ziehen rund 30 Ökonomen und Statistiker ins Hotel Fürst Pückler Park ein. Ihr Job ist klar definiert: Bis zum kommenden Donnerstag müssen sie für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine detaillierte Prognose erstellen, wie sich die Steuereinnahmen in Deutschland entwickeln werden. Und was die im Arbeitskreis Steuerschätzung (AKS) vereinten Experten dann vorlegen, ist mehr als ein Papier, das von der Politik (wie andere volkswirtschaftliche Gutachten) in der Schublade versenkt werden kann. Die Prognosen des AKS sind die Basis für den Haushaltsplan des Bundes für 2018 und für die mittelfristige Finanzplanung über die kommenden fünf Jahre. Selbst ihren jüngsten Kompromiss bei der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs haben Bund und Länder auf Grundlage der Steuerschätzung getroffen.

Wer verbirgt sich hinter dem 1955 gegründeten Gremium, das stets hinter verschlossenen Türen tagt? Beteiligt sind Wissenschaftler von 27 Institutionen. Dazu zählen das Wirtschafts- und Finanzministerium, Kommunalverbände, die Bundesbank, der Sachverständigenrat, die fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt und die Finanzministerien der Länder.

Dienstältestes Mitglied ist der Ökonom Heinz Gebhardt, der seit 30 Jahren das Essener RWI-Leibniz-Institut im AKS vertritt. Kontinuität sei wertvoll, sagte er: "Die meisten Steuerschätzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...