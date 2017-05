=== BNP Paribas Einstufung: Bestätigt Conviction Buy Unicredit Einstufung: Bestätigt Conviction Buy Caixabnk Einstufung: Bestätigt Conviction Buy KBC Einstufung: Bestätigt Conviction Buy Lloyds Banking Einstufung: Bestätigt Sell Barclays Einstufung: Bestätigt Sell Prudential Einstufung: Bestätigt Buy Euronext Einstufung: Bestätigt Buy Azimut Einstufung: Bestätigt Conviction Buy Banca Generali Einstufung: Bestätigt Buy ===

Goldman Sachs (GS) spricht mit Blick auf die Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Staatspräsidenten von einem eindeutig positiven Ausgang vor allem für die Banken der Eurozone, aber auch für andere Finanzdienstleister. Wie bereits für die niederländischen Parlamentswahlen Mitte März gelte, dass das Ergebnis für den europäischen Finanzsektor erfreulich sei. Frankreich habe mit Macron einen klaren Befürworter der EU gewählt. Seit dieser in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am besten abgeschnitten habe, hätten sich europäische Finanzwerte um 6,1 Prozent verteuert gegenüber einem Plus für den breiten europäischen Markt von 3,6 Prozent.

GS hält für die Eurozone-Banken BNP Paribas, Unicredit, Caixabank und KBC am Votum "Conviction Buy" ebenso fest wie am Votum "Sell" für die britischen Werte Lloyds Banking und Barclays. Profitieren vom Sieg Macrons werde auch der europäische Lebensversicherungssektor, der makroökonomisch besonders empfindlich und nun eines großen politischen Risikos ledig sei.

