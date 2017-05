Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI wird von den Dividendenabschlägen bei UBS und LafargeHolcim zurückgehalten. Nach dem überzeugenden Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl sei die Grundstimmung zwar weiter positiv. Die Investoren hätten auf einen Erfolg des Pro-Europäers Macron gesetzt, heisst es. Nun zeige sich, dass die positiven Effekte bereits eingepreist gewesen seien. Bereits am Freitag hatte der SMI die Marke von 9'000 Punkten überschritten und auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015 geschlossen.

Auch an den übrigen europäischen Börsenplätze zeigt sich ein ähnliches Bild, von Euphorie keine Spur. Die Investoren schauten nun bereits mit Spannung auf die französischen Parlamentswahlen im Juni und die Wahlen in Grossbritannien ein paar Tage zuvor, heisst es am Markt. Die US-Börsen hatten am Freitagabend mit einem weitergehenden Anstieg nach dem europäischen Börsenschluss für gute Vorgaben gesorgt. Auch in Japan verzeichnet der Nikkei klare Avancen. In China belasteten die etwas schwächer als erwarteten Ex- und Importzahlen die Märkte.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 09.20 Uhr 0,24% auf 8'994,76 Punkte ab. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten ...

