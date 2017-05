Frankfurt - In dieser Woche stehen zahlreiche Emissionen auf dem Programm, sowohl in der Eurozone als auch in den USA, berichten die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer, die Interesse an topgerateten Anleihen hätten, kämen morgen auf ihre Kosten. Dann würden die Niederlande und Österreich konventionelle Papiere emittieren und die deutsche Finanzagentur einen ultralangen Linker. Bei Letzterem sei die Wahl auf die Bundei April 2046 gefallen, die ein ausstehendes Volumen von nur 5,5 Mrd. EUR habe. Die niederländische Finanzagentur wolle die DSL Januar 2022 letztmalig aufstocken und Österreich habe 10- und 30-jährige Papiere im Gepäck. Am Mittwoch werde Deutschland erneut aktiv. Auf dem Programm stehe die OBL April 2022, die dieses Mal aber nur um 3 Mrd. EUR erweitert werde. In den USA würden neue 3-, 10- und 30-jährige Anleihen eingeführt. Das Volumen betrage insgesamt 62 Mrd. USD.

