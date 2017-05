Frankfurt - Die US-amerikanische Notenbank FED hat auf ihrer Sitzung zur Mitte der letzten Woche erwartungsgemäß den Leitzins (0,75 bis 1,0 Prozent) unverändert belassen, so die Experten von Union Investment.Ausschlaggebend für die Zinspolitik werde in erster Linie die Entwicklung des Arbeitsmarktes bleiben. Und dort sei der Trend nach wie vor nach oben gerichtet. So seien in den vergangenen Tagen die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die FED im kommenden Juni sprunghaft angestiegen. Rund 98 Prozent der von der Agentur Bloomberg befragten Anleger würden von einem weiteren Zinsschritt zu diesem Zeitpunkt ausgehen. Somit gelte die nächste Erhöhung am Kapitalmarkt als ausgemachte Sache. Die zuletzt schwächere konjunkturelle Dynamik und auch die rückläufige Preissteigerung würden von den US-Währungshütern nur als vorübergehend betrachtet und dürften damit keinen dämpfenden Einfluss auf einen kommenden Zinsschritt haben. Die FED sei konjunkturell optimistisch und bleibe bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik auf Kurs.

Den vollständigen Artikel lesen ...