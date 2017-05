Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/08.05.2017/10:00) - ManpowerGroup mit den Marken Manpower und Experis zählt zu den Top-Playern, wenn es um Personalsuche und Personalvermittlung geht. Das Unternehmen hat ein klares Ziel vor Auge: Nummer 1 unter Österreichs Personaldienstleistern zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, holt sich Erich Pichorner, langjähriger Geschäftsführer der ManpowerGroup GmbH Österreich, einen Vertriebsprofi mit technischem Background an Bord. Jörg Ruhs verantwortet ab sofort die Position des Manpower Directors und ist in dieser Funktion für sämtliche Sales- und Recruiting-Agenden von Manpower verantwortlich. Der gebürtige Kärntner war in seiner letzten Position Vertriebsleiter des Bereiches Informations- und Dokumentenmanagement bei Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH. Der Auf- und Ausbau des Geschäftsbereiches sowie die strategische Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen standen dabei im Fokus. Davor leitete Jörg Ruhs den Vertrieb von Canon Enterprise Services bzw. einen Vertriebsbereich bei Dimension Data Austria GmbH (ex NextiraOne Austria GmbH). Dieser technische Hintergrund vor allem im digitalen Bereich kommt Ruhs bei seiner neuen Herausforderung, die Marke Manpower absolut fit für die digitale Zukunft zu machen, besonders zugute. Seine Zielsetzung als neuer Manpower Director: "Ich möchte die positive Arbeitsmarkt-Entwicklung bei gleichzeitigem Fachkräftemangel nützen, um Manpower als innovativen Personaldienstleister sowie zuverlässigen und qualifizierten Partner für Unternehmen und Bewerber weiter auszubauen", so Ruhs. "Dieses Ziel ist vor allem durch technologische und digitale Veränderungen der Unternehmensstrukturen erreichbar. ManpowerGroup ist auf diesen Zug bereits vor circa 2 Jahren aufgesprungen", ergänzt Pichorner. ManpowerGroup Österreich In Österreich operiert die ManpowerGroup unter den Marken Manpower und Experis. ManpowerGroup bietet Kandidaten und Unternehmen ein breites Spektrum innovativer Personallösungen - von kurzfristigen Stellenbesetzungen über projektbezogene Einsätze bis zur Vermittlung von Direktanstellungen. Manpower hat sich auf die Fachbereiche administrative, kaufmännische, technische und gewerbliche Berufe sowie Events, Hotellerie und Gastronomie spezialisiert. Der Branchenfokus von Experis umfasst Finance, IT, Engineering sowie Executive Search. Details finden Sie unter: http://www.manpowergroup.at http://www.manpower.at http://www.experis.at (Ende) Aussender: ManpowerGroup GmbH Ansprechpartner: Mag. (FH) Renate Kaiser Tel.: +43 1 516 76-2011 E-Mail: renate.kaiser@manpowergroup.at Website: www.manpowergroup.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170508016

