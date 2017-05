Anders als am Wochenende gegen RB Leipzig netzte Fußball-Bundesligist Hertha BSC bei seiner zweiten digitalen Finanzierungsrunde mithilfe der Crowd abermals in neuer Rekordzeit ein: In nur 9 Minuten und 12 Sekunden sammelte kapilendo für den Traditionsverein 1 Mio. EUR exklusiv mit den Hertha-Fans ein. Damit unterbot das Berliner Fintech kapilendo die eigene Rekordzeit der ersten Hertha BSC-Crowd-Finanzierung ...

