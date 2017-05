Zürich - Die Leitzinsen stehen tief wie seit langem nicht mehr. Findige Analysten der Bank of England haben mal zurückgerechnet, bis ins Jahr 3000 vor Christus. Das Ergebnis. Nie in den letzten 5.000 Jahren mussten weniger Zinsen für geliehenes Geld gezahlt werden wie heute.

Zeit, dass sich was dreht - und Investoren sich darauf einstellen.

Das Mantra der Zentralbanker? Um die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen, müssen die Leitzinsen niedrig sein. So hört man es seit Jahren aus den USA, aus Europa oder aus Japan. Doch ganz behutsam werden Zwischentöne in dieses Mantra eingewoben. Anleihe-Investoren müssen daher genau hinhören. Doch von Anfang an.

Leitzinsen sind bekanntlich so etwas wie die Zügel der Finanzmärkte. Angezogen werden sie, um Entwicklungen einzubremsen. Gelockert, wenn die Wirtschaft über Schrittgeschwindigkeit nicht hinauskommt. Dauert so eine Niedrigzinsphase allerdings zu lange, können die Zinsen zu Lasten der Anleger gehen. Denn an den Leitzinsen orientieren sich auch die Zinsen für Anleihen. Trotzdem greifen noch immer Investoren zum Beispiel nach zehnjährigen Bundesanleihen, obwohl sie den Anleger inzwischen sogar Geld kosten, weil er für das Papier mehr zahlt, als er an Zins und Tilgung am Laufzeitende zurück bekommt. Der Käufer akzeptiert also einen ...

