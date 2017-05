Zürich - In der letzten Woche verbuchten vor allem die europäischen Aktienmärkte ansehnliche Kursgewinne. So stiegen der EuroStoxx50, der Dax und der SMI um 2.8%, 2.2% und 2.3%. In den USA verlief die Entwicklung gemächlicher und der S&P500 notiert innert Wochenfrist lediglich 0.6% höher. Dennoch schaffte der S&P500 knapp ein neues Allzeithöchst. Der technologielastige Nasdaq schaffte ein Plus von 0.9%.

Bei den Währungen setzte sich der Schwächetrend des Dollars fort. Der EUR verteuerte sich gegenüber dem USD um etwa ein Prozent und notierte zum Wochenschluss bei 1.10. Mit dem wieder gefragteren Euro nahm der Aufwertungsdruck auf den Franken sichtlich ab. Über die Woche stieg der EUR/CHF leicht um 0.2%. Ein USD kostet nun wieder 99 Rappen. Der EUR/USD hat unser Kursziel erreicht und eine Konsolidierung erscheint nun wahrscheinlich. Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich stellt keine Überraschung mehr dar und ist bereits in den Kursen eskomptiert.

Die Zinsen bewegten sich in der Berichtswoche leicht nach oben. In den USA mit sechs Basispunkten weniger, in Europa war die Aufwärtstendenz mit beispielsweise plus zehn Basispunkten für zehnjährigen ...

