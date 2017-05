Der DAX konnte in der vergangenen Woche rund 2,2 Prozent zulegen. Und das obwohl es eine verkürzte Handelswoche war, da am Montag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Heute startet der DAX aber wieder in eine frische, fünftägige Handelswoche. Und es scheint so, als ob die Rekordrallye noch lange nicht ihr Ende erreicht hat. Dazu Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.