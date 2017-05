BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein als "Motivationsschub" für die Bundestagswahl bezeichnet. Er fühle sich darin bestärkt, "Landtags- und Bundestagswahlen sehr eng zusammenzudenken", sagte Lindner am Montag in Berlin. Die Liberalen hatten am Sonntag im Norden der Republik 11,5 Prozent der Stimmen geholt und können sich damit Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen.

Der schleswig-holsteinische FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki schloss allerdings aus, dass seine Partei im Kieler Landtag eine rot-grün-gelbe Koalition mit dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Torsten Albig eingehen werde. Auch einen Ministerposten fand Kubicki wenig attraktiv. Minister seien doch "arme Schweine, die relativ wenig Geld verdienen für das, was sie tun", sagte der gelernte Anwalt, der auch für den Bundestag kandidieren will.

Vorher steht am kommenden Wochenende noch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Der dortige Spitzenkandidat Lindner gab das Ziel vor, drittstärkste Kraft zu werden und die derzeitige rot-grüne Regierung in Düsseldorf abzulösen.

