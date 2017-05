Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zweite Serie gezielter, langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) der Europäischen Zentralbank (EZB) hat ihre Wirkung auf die Kreditkonditionen der Banken nach Einschätzung der EZB noch nicht voll entfaltet. Das bedeutet, dass die EZB noch eine weitere Lockerung der Finanzierungsbedingungen erwartet, was zu höherem Kreditvolumen und stärkerer Inflation führen könnte.

In einem Aufsatz ihres aktuellen Wirtschaftsberichts schreibt die EZB: "Während der Einfluss der ersten TLTRO-Serien auf die Kreditbedingungen bereits weit fortgeschritten ist, muss sich der Einfluss des TLTRO2 erst noch entfalten."

Die EZB rechnet damit, dass die Banken den Nutzen des TLTRO2 erst noch in Form günstigerer Kreditbedingungen und -standards an ihre Kunden weitergeben werden. Dafür spricht aus ihrer Sicht auch, dass der größte Teil der Nettomittelaufnahme (abzüglich Umschichtungen aus dem TLTRO1) im Rahmen des vierten Geschäfts erfolgte, das erst am 23. März 2017 abgewickelt wurde. "Der Einfluss dieses letzten Tenders muss sich erst noch entfalten", schreibt die EZB.

Die LTRO1-Serie war im Juni 2014 angekündigt worden, TLTRO2 im März 2016. Weil die Konditionen der zweiten Serie günstiger waren als die der ersten, schichteten viele Banken ihre Liquidität einfach um, was einen großen Teil der Volumens des ersten TLTRO2 (399 Milliarden Euro) erklärte. Von den 233 Milliarden des vierten und letzten Tenders stellten dagegen netto 216 Milliarden neue Kredite dar.

