FRANKFURT (Dow Jones)--Die staatliche Qatar General Water & Electricity hat Siemens den bisher größten Auftrag in Katar zur Erweiterung des Stromübertragungsnetzes des Landes erteilt. Der Auftrag hat einen Wert von 790 Millionen Euro. Siemens werde 35 schlüsselfertige primäre Umspannstationen auf Hochspannungsebene für Phase 13 des Projektes "Qatar Power Transmission System Expansion" zur Erweiterung des Stromübertragungssystems in Katar liefern, teilte der Technologiekonzern am Montag mit. Das Projekt soll innerhalb der nächsten zwei Jahre abgeschlossen werden.

May 08, 2017

