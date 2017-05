windeln.de SE: Zusätzliche Zahlungsmethode China UnionPay (CUP) für chinesische Kunden

- windeln.de erhöht Service für chinesische Kunden durch Einführung der Zahlungsmethode China UnionPay (CUP)

- Kooperation mit ChinaPay gestaltet Einkauf auf windeln.com.cn für chinesische Kunden noch einfacher und verbreitert Kundenzugang

München, 8. Mai 2017: windeln.de, einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat sein Angebot für chinesische Kunden mit der Einführung der Zahlungsmethode China UnionPay verbessert. China UnionPay ist eine beliebte Zahlart in China mit hoher Akzeptanz in ganz Asien. Das umfangreiche Service-Netzwerk und die hohe Anzahl an Kunden ermöglichen, dass sich China UnionPay als einer der führenden Anbieter für grenzüberschreitende Zahlung etabliert hat.

Kooperation mit ChinaPay

windeln.de ist eine Partnerschaft mit ChinaPay, der Tochtergesellschaft der chinesischen Bankkarten-Organisation China UnionPay, eingegangen, um chinesischen Kunden ab sofort sichere und bequeme Online-Zahlungsdienste ohne Online-Banking Zugang zu ermöglichen.

Die wichtigsten Vorteile der neuen Zahlungsmethode:

- Einfache grenzüberschreitende Zahlungen - International anerkannte, sehr beliebte, sichere und bargeldlose Zahlungsmethode

- Auswahl an Zahlungsmethoden - Zusätzliche Zahlungsmethode für Bestellungen und dadurch Verbesserungen des Angebots für den Kunden

- Keine Währungsumrechnungsgebühren - grenzüberschreitende Zahlungen werden ohne zusätzliche Kosten direkt in RMB abgewickelt, so dass es für die Nutzer wirtschaftlich ist

Julia-Caroline Schmidt, Leiterin des China Geschäfts bei windeln.de, über die neue Kooperation: "Die neue Zahlungsmethode China UnionPay führt zu einer Verbesserung im Einkaufsprozess für unsere chinesischen Kunden. China UnionPay ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden in Asien. Daher bietet diese Methode auch ein großes Potenzial um zusätzliche Kunden zu gewinnen, welche die bisher vorhandenen Zahlungsmethoden nicht nutzen konnten. Die Partnerschaft mit ChinaPay fördert die Entwicklung unseres grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäfts nach China in besonderem Maße."

Julia-Caroline Schmidt, Leiterin des China Geschäfts bei windeln.de

Über windeln.de windeln.de ist einer der führenden Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa. Die windeln.de-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 10 europäischen Ländern zugeschnitten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de

windeln.de Shops: www.windeln.de, www.nakiki.de, www.windeln.ch, www.kindertraum.ch, www.toys.ch, www.pannolini.it, www.feedo.cz, www.feedo.sk, www.feedo.pl, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn

windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL110 WKN: WNDL11

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

