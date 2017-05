BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Wahlsieg gratuliert. Er freue sich darauf, Macron beim Treffen der Bündnisstaaten am 25. Mai willkommen zu heißen, um die transatlantischen Verbindungen zu stärken, schrieb Stoltenberg am Montag auf Twitter. Das Nato-Spitzentreffen in Brüssel wird Macrons erster Auftritt als Staatspräsident auf internationaler Bühne sein. Auch US-Präsident Donald Trump wird erwartet./hrz/DP/fbr

