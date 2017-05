FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind Europas Börsen am Montag nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich in den Handel gestartet. Die große Erleichterungsrally bleibt aus, in Paris notiert der Leitindex CAC-40 im Zuge von Gewinnmitnahmen sogar 0,5 Prozent im Minus. Händler sagen, der Vorsprung Macrons in den letzten Wahlumfragen habe bereits am Freitagabend zu teils kräftigen Kursaufschlägen in Europa geführt. Entsprechend gebe es nun keinen Eindeckungsbedarf.

Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 12.702 Zähler und liegt damit fast 60 Punkte unter seinem Tages- und damit Rekordhoch aus dem frühen Handel. Nachbörslich lag der XDAX am späten Freitag sogar schon bei 12.832 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,3 Prozent auf 3.646 Punkte. In Deutschland leicht freundlich wird der Wahlausgang in Schleswig-Holstein zur Kenntnis genommen: "Das für die Märkte ungünstige Szenario einer rot-rot-grünen Regierung nach der Bundestagswahl ist zunächst vom Tisch", sagt Heino Ruland von Ruland Research zum überraschenden Sieg der CDU.

Dass viel Euphorie bereits am Kapitalmarkt eingepreist ist, zeigt auch der Euro, der nach der Wahl nur kurz gegenüber dem Dollar zulegte auf 1,1020 und seitdem unter Gewinnmitnahmen leidet. Aktuell notiert er bei 1,0955 Dollar.

Profiteure der Frankreich-Wahl im Fokus

Auch Aktien von Unternehmen, die als langfristige Profiteure des Siegs Macrons gesehen werden, leiden unter Gewinnmitnahmen. BNP Paribas verlieren beispielsweise 0,8 Prozent und Societe Generale 2,0 Prozent.

Das Wahlprogramm von Macron steht unter anderem für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Analysten von Goldman Sachs schätzen, dass die Umsetzung von Macrons Plänen zu Neuinstallationen von rund 26 Gigawatt führen wird. Als Gewinner sehen sie daher die Windanlagenbetreiber Nordex und Vestas, sowie die französische Engie und Portugals EDP Renovaveis. Engie legen immerhin um 0,4 Prozent zu, Vestas fallen dagegen um 1,2 Prozent und EDP um 0,1 Prozent.

Auch bei Frankreichs Autowerten gibt es Gewinnmitnahmen. Für Peugeot geht es um 1 Prozent, für Renault um 0,7 Prozent nach unten. Spekuliert wurde zuletzt, dass sich nach dem Macron-Sieg der französische Staat als Großaktionär bei Renault zurückziehen könnte. Für Evercore-ISI-Analyst Arndt Ellinghorst wäre dies positiv für die Aktie. Momentan hält der Staat rund 20 Prozent an dem Unternehmen.

Ausblick treibt Hamburger Hafen

Kräftig nach oben um 3,7 Prozent geht es bei Hamburger Hafen & Logistik. Der Hafenbetreiber hat dank eines besser laufenden Containergeschäfts die Prognose erhöht.

Morphosys steigen im TecDAX um 1 Prozent. Das Biotech-Unternehmen denkt über einen Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq nach. "Das könnte dafür sorgen, dass Morphosys die deutlich höheren Multiples der Branchenwerte in den USA bekommt", sagt ein Händler.

QSC reagieren mit sehr festen Kursen auf den Quartalsbericht. Der Kurs steigt um 8,7 Prozent. QSC hat im vergangenen Quartal zwar gut 10 Prozent weniger umgesetzt, dabei ist das Unternehmen aber in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Am Anleihemarkt erholen sich die Kurse. Auch hier wurde der Wahlsieg von Macron schon vorweggenommen und Gelder aus dem sicheren Anleihehafen umgeleitet an den riskanteren Aktienmarkt. Diese Tendenz erfährt nun eine leichte Gegenbewegung. Die deutsche Zehnjahresrendite sinkt auf 0,40 von 0,42 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.652,22 -0,18 -6,57 10,99 Stoxx-50 3.249,05 0,14 4,41 7,92 DAX 12.704,52 -0,10 -12,37 10,66 MDAX 25.156,51 -0,03 -6,50 13,37 TecDAX 2.124,69 -0,22 -4,75 17,27 SDAX 10.823,88 0,09 9,40 13,70 FTSE 7.307,78 0,14 10,35 2,31 CAC 5.406,63 -0,47 -25,77 11,19 Bund-Future 160,62 0,25 -0,07 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0957 -0,25% 1,0985 1,0984 +4,2% EUR/JPY 123,37 -0,39% 123,84 123,77 +0,4% EUR/CHF 1,0857 -0,06% 1,0863 1,0856 +1,4% EUR/GBP 0,8447 -0,31% 0,8473 1,1795 -0,9% USD/JPY 112,57 -0,16% 112,75 112,66 -3,7% GBP/USD 1,2972 +0,06% 1,2965 1,2958 +5,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,01 46,6 +0,9% 0,41 -17,2% Brent/ICE 49,43 49,1 +0,7% 0,33 -15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,03 1.228,22 +0,2% +2,82 +6,9% Silber (Spot) 16,37 16,34 +0,2% +0,03 +2,8% Platin (Spot) 919,00 913,60 +0,6% +5,40 +1,7% Kupfer-Future 2,49 2,52 -1,3% -0,03 -1,0%

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2017 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.