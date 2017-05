Im Gegensatz zur Commerzbank hat die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008) die Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen bereits hinter sich. Hier wird es heute und in den kommenden Tagen also ausschließlich darum gehen, ob die Marktteilnehmer nach der Wahl in Frankreich weiter einsteigen oder aber ausgerechnet jetzt Gewinnmitnahmen zu einem Rücksetzer führen. Ausgerechnet jetzt?

Ja, weil die Aktie an einem charttechnisch entscheidenden Punkt angelangt ist. Sie sehen unten im Chart, dass sich der Kurs der "Deutschen" am Freitag nahe an die Widerstandszone 17,67/17,82 Euro herangelaufen war und heute Früh direkt an dieser Zone eröffnete - und zurückfiel. Nicht gut. Aber noch ist hier alles drin … wenn das bullishe Lager jetzt imstande und willens ist, Gas zu geben. ...

