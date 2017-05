FMW-Redaktion

Timing ist bekanntlich alles an den Märkten - und wie es aussieht, hatten viele Trader diesmal kein so schlechtes Timing, wenn man auf die neuesten CFTC-Daten blickt (Erhebung endete am 02.Mai). Andere dagegen mussten herbe Verluste einstecken - doch der Reihe nach.

Beginnen wir beim Euro: die damals bevorstehende Stichwahl in Frankreich hat viele veranlaßt, wohl in der richtigen Erwartung eines souveränen Sieges von Macron, die Short-Positionen deutlich zu reduzieren - sie fielen um gut 27.000 Kontrakte auf nun nur noch 108.000 Kontrakte, während gut 2000 neue Long-Kontrakte auf nun 47.000 neu aufgebaut worden sind. Damit ist der Markt zwar immer noch klar zugunsten des Dollars positioniert, aber eben nun mit angezogener Handbremse. Dass die Gemeinschaftswährung nach dem Macron-Sieg nur leicht über die 1,10er-Marke stieg, um dann wieder deutlich darunter zu fallen, ist auch durch das verringerte Potential eines Short-Squeeze zu erklären.

Vor allem wegen des Euros wurde die pro-Dollar-Positionierung insgesamt reduziert, stärkere Bewegungen ...

