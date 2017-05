Nach ihrem Wahlsieg steht die CDU in Schleswig-Holstein vor einer schwierigen Regierungsbildung: Neben den Stimmen der FDP braucht sie auch die Stimmen der Grünen. Die favorisieren allerdings eine andere Koalition.

Die CDU in Schleswig-Holstein hat als Gewinnerin der Landtagswahl den Anspruch auf die Regierungsbildung erhoben. "Die SPD ist abgewählt und es ist jetzt an der CDU, eine Regierung zu bilden", sagte CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther in der ARD. Er werde deshalb zügig Gespräche mit Grünen und FDP aufnehmen. Eine Große Koalition schloss er praktisch aus.

Die Menschen in Schleswig-Holstein wollten einen richtigen Wechsel, sagte Günther in Berlin. Eine Große Koalition wäre "das falscheste Signal" nach so einer Wahl. "Eine SPD, die so krachend abgewählt wurde, die kann nicht in einer neuen Landesregierung sein." Seine Priorität sei klar: Jamaika. Deshalb werde er nun Gespräch mit den Grünen und der FDP aufnehmen. "Ich bin auch sehr optimistisch, dass diese Gespräche erfolgreich sein werden."

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck von den Grünen äußerte sich allerdings zunächst ablehnend: "Wenn ich mir bei zentralen gesellschaftlichen Fragen anschaue, was die CDU will, (...) dann ist das von den Vorstellungen von den Grünen doch ziemlich weit weg", sagte er dem RBB. "Deswegen spricht aus der inhaltlichen Analyse für uns mehr dafür, eine Ampel-Koalition zumindest mal zu sondieren."

Damit ist entscheidend, wie sich die FDP positioniert. Deren Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki äußerte ...

