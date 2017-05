Bonn - Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht führte am Freitag zunächst zu moderaten Ausschlägen bei der Rendite 10-jähriger Treasuries, so die Analysten von Postbank Research.Schlussendlich habe sie aber mit 2,35% nahezu unverändert auf ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Hingegen seien mit dem sich abzeichnenden Wahlsieg Emmanuel Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen als sicher geltende Bundesanleihen am Freitag weniger gefragt gewesen. Die Rendite 10-jähriger Papiere sei um 2 Basispunkte auf 0,41% gestiegen. Die 5- und 2-jährigen Bundrenditen seien um jeweils 3 Basispunkte auf -0,30% beziehungsweise -0,68% geklettert. Heute Morgen lägen die Renditen in etwa auf ihren Niveaus vom Freitagabend. (08.05.2017/alc/a/a)

