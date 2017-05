Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Exchange Traded Commodities (ETCs) der BNP Paribas auf den RICI EnhancedSM Brent Crude Oil TR Index vor.In der ersten Maiwoche 2017 sei der Preis für ein Fass Brent Crude Oil zeitweise um 10 Prozent eingebrochen. Erst am letzten Tag der Handelswoche habe die Talfahrt gestoppt werden können. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Absturz des Ölpreises übertrieben gewesen sei, könnte nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt für die Investition in Öl sein.

