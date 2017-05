Stuttgart (ots) -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Welpen-Mafia- wie mit kleinen Hunden Kasse gemacht wird



Der Handel mit den Welpen ist ein knallhartes Geschäft. Häufig werden die Tiere unter schlimmsten Bedingungen gehalten, sind oft schwer krank. "Marktcheck" deckt auf, zeigt die gewissenlosen Methoden der Welpen-Mafia und bringt die Polizei auf die Spur einer Tierhändlerin.



Homöopathie - wirksame Medizin oder reine Geldverschwendung?



Manche schwören darauf, für andere ist es Humbug. Wissenschaftliche Belege für die heilende Wirkung homöopathischer Mittel fehlen, doch der Umsatz bei den Herstellern steigt. Was steckt hinter der Homöopathie? "Marktcheck" klärt auf.



Öl-Schlucker - verstopfte Kolben führen zu überhöhtem Ölverbrauch



Die Kolben des TFSI-Benzin-Motors von Audi können nach einigen Betriebsjahren verstopfen und verbrauchen dann außergewöhnlich viel Öl. Zahlreiche betroffene Audi-, VW-, Seat- und Skoda-Besitzer klagen über teure Reparaturen und abgelehnte Kulanzanträge, wenn Gewährleistung und Garantieansprüche längst abgelaufen sind.



Gummibärchen - Marke oder Discounter, rot oder grün, wer macht das Rennen?



Rote, grüne, gelbe oder weiße - welches Gummibärchen schmeckt am besten? Muss es immer das Marken-Produkt sein oder schmecken auch die No-Name-Bärchen von Lidl und Co? Welche Inhaltsstoffe stecken in der Süßigkeit? Sind sie weniger ungesund als Schokolade? "Marktcheck" testet Gummibärchen.



Erste Hilfe am Unfallort - wer muss helfen und wie sind Helfer abgesichert?



Rechtsexperte Karl Dieter Möller informiert darüber, wer wann gesetzlich dazu verpflichtet ist, erste Hilfe zu leisten und was die rechtliche Absicherung abdeckt. Außerdem klärt er, ob Gaffer den Unfallort und Beteiligte filmen dürfen.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu sehen. Fotos bei www.ARD-foto.de.



