Klartext: Adidas und K+S

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer Adidas-Aktien im Depot hat, kann sich freuen: Alleine in den vergangenen drei Monaten hat der Kurs rund 25% zugelegt.

Chart Adidas-Aktie

Quelle: tradingview.com

Auf Jahressicht sind es über +62%. Den Gesamtmarkt hat die Aktie damit deutlich schlagen können. Rückendeckung für die starke Performance haben die jüngsten Quartalszahlen von Adidas gegeben. Die Eckdaten sehen so aus:

Im ersten Quartal hat Adidas die Umsätze von 4,769 Mrd. Euro auf 5,671 Mrd. Euro steigern können. Das ist ein beachtliches Plus von 19% (währungsbereinigt waren es demnach +16%)

von 4,769 Mrd. Euro auf 5,671 Mrd. Euro steigern können. Das ist ein beachtliches Plus von 19% (währungsbereinigt waren es demnach +16%) Der operative Gewinn stieg sogar um 29% auf 632 Mio. Euro.

stieg sogar um 29% auf 632 Mio. Euro. Interessanterweise nannte Adidas auch die Steuerquote, diese lag demnach bei 28,9%. So profitiert auch die Allgemeinheit (in Form höherer Steuereinnahmen für den Fiskus) etwas von diesem höheren Gewinn.

Quelle: Adidas "Consolidated Income Statement Highlights"

Adidas: Gewinn pro Aktie steigt auf 2,23 Euro

Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg in etwa so stark wie der operative Gewinn. Runtergebrochen auf den Wert "pro Aktie" bedeutet dies einen Anstieg von 1,71 auf 2,23 Euro. Die Marktkapitalisierung von Adidas ist im Jahresvergleich per Ende erstes Quartal demnach um 74% auf rund 35,9% gestiegen. Und das zeigt auch, weshalb ich hier nicht mehr einsteigen würde: Denn natürlich ist das klasse, dass Adidas so gute Zahlen vorlegt und der Gewinn pro Aktie um rund 30% gestiegen ist. Wenn aber gleichzeitig der Aktienkurs um über 70% gestiegen ist, bedeutet dies, dass die Aktie nun deutlich höher bewertet ist als vor einem Jahr.

Dann der Blick auf K+S:

Die gerade begonnene Woche ist für K+S-Aktionärinnen und Aktionäre durchaus spannend. Denn es gibt die Zahlen zum ersten Quartal (Veröffentlichung: 9. Mai) mit einer dazu gehörigen Telefonkonferenz, was interessant werden könnte. Und nur einen Tag später findet in Kassel (my home is in Kassel…) die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens statt. Da habe ich gerade mal nachgeschaut, ob da interessante Punkte zur Abstimmung stehen. Mut bewies ein Aktionär, der den Antrag stellte, ihn selbst als Aufsichtsratsmitglied zu wählen - er sei durch langjährige Berufserfahrung qualifiziert und könne sich dieser Aufgabe zu 100% widmen. Das wurde vom Vorstand aber schon abgebügelt mit dem Verweis darauf, dass im Aufsichtsrat 30% Frauen vertreten sein müssen.

K+S: Quartalszahlen, Hauptversammlung und eine Personalie

Was ich aber wirklich nicht verstehe: In der Einladung zur Hauptversammlung findet sich bei den Tagesordnungspunkten dies, ich zitiere:

"Auf Empfehlung seines Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. Mai 2017 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, Herrn Thomas Kölbl (54), Speyer, Diplom-Kaufmann, Finanzvorstand der Südzucker AG, Mannheim, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen."

Ich verstehe nicht, wieso dem Aktionär, der sich für einen Aufsichtsratsposten bewirbt, abgesagt wird mit dem Verweis auf die "Frauenquote", und dann doch ein Mann vorgeschlagen wird? In beiden Fällen geht es offensichtlich um einen Posten im Aufsichtsrat als Vertreter der Anteilseigner.

Dies ist völlig unabhängig von der Einschätzung der fachlichen Kompetenz, wozu ich nichts sagen kann, da mir beide unbekannt sind. Mir geht es hier um Fairness und Gerechtigkeit.

Wenn Sie das Rätsel lösen können, freue ich mich auf einen Hinweis via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Quellen:

Vorschlag des Aktionärs

Einladung zur Hauptversammlung (Punkt 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds)

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Nicht das Geld, nicht der Betrieb gingen verloren - Roman ist kein Verschwender -, aber die wirkliche Hauptwurzel wäre verletzt, seine Seele. Um zu erben und richtig weiterzuführen, muss eine Seele die andere fortsetzen." - Gelesen in: "August Vierzehn" von Alexander Solschenizyn

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel