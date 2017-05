FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS UDG HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 745 PENCE - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1275) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS EUROPEAN BASIC RESOURCES SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - GOLDMAN CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 205 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2075 (1780) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 298 (253) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 685 (665) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1240 (1205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REMOVES PRUDENTIAL FROM 'CONVICTION BUY LIST' - BUY, TARGET 2000 PENCE - HSBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1280 (1345) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 900 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7250 (6750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4250 (3950) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 271 PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 393 PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 790 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 202 (209) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS RANDGOLD RESOURCES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6495 (8309) PENCE - PANMURE RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1195 (1192) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES IAG PRICE TARGET TO 560 (525) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 660 (550) PENCE - 'HOLD'



