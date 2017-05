Paris - Der Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat Europas Aktienmärkte am letztlich kaltgelassen. Die wichtigsten Börsenbarometer waren zwar am Montag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet, rutschten dann aber in die Verlustzone. Die Anleger agierten nach dem Motto "Bei Gerüchten kaufen, bei Fakten verkaufen", schrieb Marktanalyst Neil Wilson vom Handelshaus ETXCapital. Schliesslich hatten die Anleger bereits zuvor auf eine europafreundliche Präsidentschaft in Frankreich spekuliert.

Der französische Leitindex CAC 40 büsste 0,59 Prozent auf 5'400,18 Punkte ein, nachdem er zwischenzeitlich das höchste Niveau seit Januar 2008 erreicht hatte. In den beiden letzten Wochen war er allerdings bereits um mehr als 7 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem Macron die erste Runde der Präsidentenwahlen für sich entschieden hatte.

