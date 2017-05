DAX - Neues Allzeithoch nach Macron-Sieg wird sofort verkauft

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® löste die am Freitag angesprochene "bullische Konsolidierung an den Bewegungshochs" noch vor Wochenausklang gen Norden hin auf und stieg über 12.700 Punkte. Nachdem Wahlsieg von Macron bei der Stichwahl in Frankreich eröffnete das deutsche Börsenbarometer dann heute Morgen auf einem neuen Allzeithoch, nördlich der 12.750 Punkte-Marke. Die bullische Eröffnung wurde allerdings ziemlich zügig wieder abverkauft.



Die Aufwärtskurslücke von heute Morgen wurde relativ zügig wieder geschlossen, damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer größeren Abwärtskorrektur im deutschen Börsenbarometer. Nach der jüngsten Rallybewegung haben sich die Bullen aber auch eine Verschnaufpause verdient. So lange kein Schlusskurs oberhalb von 12.775 Punkten gelingt ist aus charttechnischer Sicht im Minimum mit einer Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 12.650 Punkte zu rechnen, potenziell allerdings deutlich tiefer.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.04.2017 - 08.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

