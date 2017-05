FREIBURG (dpa-AFX) - Die Lehrerin Marlis Tepe bleibt Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die 63-Jährige wurde beim 28. deutschlandweiten GEW-Gewerkschaftstag in Freiburg für weitere vier Jahre im Amt bestätigt, wie ein Gewerkschaftssprecher am Montag sagte. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. Die frühere Volks- und Realschullehrerin aus Hüttblek im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein ist seit 2013 Bundesvorsitzende der Gewerkschaft. Für ihre Wiederwahl bis zum Jahr 2021 stimmten nach Angaben des Sprechers 71,3 Prozent der Delegierten.

Die GEW trifft sich alle vier Jahre zu einem mehrtägigen Bundeskongress mit Vorstandswahlen. Tagungsort in diesem Jahr ist Freiburg, der Kongress dauert bis Mittwoch. Die GEW ist nach eigenen Angaben die größte Gewerkschaft im Bildungswesen in Deutschland. Sie hat demnach bundesweit rund 280 000 Mitglieder./ruf/DP/fbr

