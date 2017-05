Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-08 / 10:59 *Senvion bestätigt Notice to Proceed für 203 Megawatt* *Windpark Trianel Borkum II * *Hamburg*: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat den Abschluss und das Inkrafttreten des Vertrags für den Trianel Windpark Borkum II bekanntgegeben. Die Notice to Proceed wurde Ende April von der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co KG bestätigt. Der bedingte Vertrag über die Lieferung und Wartung von Turbinen für das Offshore-Projekt Trianel Windpark Borkum II (TWBII) wurde im September 2016 unterzeichnet. Mit dem Vertragsabschluss kann das Projekt nun in die nächste Entwicklungsphase gehen. Der Offshore-Windpark TWBII wird aus 32 Senvion-Turbinen des Typs 6.2M152 mit Power-Upgrade bestehen und in Wassertiefen von 25 bis 35 Metern installiert werden. Mit jährlich rund 800 Millionen Kilowattstunden wird der Windpark genug Strom erzeugen, um durchschnittlich 210.000 Haushalte zu versorgen. Der Windpark soll 45 Kilometer nördlich der Insel Borkum in der deutschen Nordsee, unweit des Offshore-Windparks alpha ventus, entstehen. Dieser wurde 2009 in Betrieb genommen und umfasst sechs Offshore-Turbinen des Typs 5M126 von Senvion. Die Lieferung der Turbinenkomponenten ist für Frühling 2019 angesetzt. *Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagte: *"Wir freuen uns sehr über den Vertragsabschluss und das Vertrauen, das das Trianel-Projektkonsortium unseren Turbinen entgegenbringt. Wir sehen unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Freude entgegen. Von besonderer Bedeutung ist, dass Senvion eines der letzten Offshore-Projekte erhalten hat, das noch unter das aktuelle deutsche Einspeisetarifprogramm fällt. Dies bestätigt unsere starke Position auf dem Offshore-Markt und zeigt, dass unsere Produktentwicklungen und Innovationen im Bereich der kosteneffizienten Erzeugung von Offshore-Windenergie nach wie vor Maßstäbe setzen." Klaus Horstick, kaufmännischer Leiter von Trianel Borkum II, sagte: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir gemeinsam mit Senvion ein halbes Jahr nach der Vertragsunterzeichnung erfolgreich die Umsetzungsphase einleiten können. Ab Frühling 2018 wird der Windpark Trianel Borkum II in der Nordsee installiert und damit das kommunale Offshore Engagement erweitern." *Über Senvion* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Über Trianel: * Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG (TWBII) wurde im Jahr 2015 als Joint Venture aus der EWE AG und Trianel gegründet, um die zweite Phase des Trianel Windparks Borkum mit weiteren 200 Megawatt zu entwickeln. Shareholder von Trianel Windpark Borkum II sind die EWE AG (37,5%), ewz Offshore Borkum GmbH (24,51%) und 17 deutsche Stadtwerke gemeinsam mit Trianel (37,99%). *Pressekontakt Senvion:* Marie-Danielle Laggner Immo von Fallois Corporate Communications Tel.: +49 40 5555 090 3770 Tel.: +49 40 5555 0903040 Mobil: +49 172 6298408 Mobil: +49 172 27 67 793 E-Mail: E-Mail: immo.von.fallois@senvion.com marie.laggner@senvion.com [1] *Kontakt Investor Relations Senvion:* Dhaval Vakil Tel: +44 20 7034 7992 Mobil: +44 7788 390 185 E-mail: dhaval.vakil@senvion.com *Pressekontakt Trianel: * Maik Hünefeld Tel: +49 241 413 20 282 E-Mail: m.huenefeld@trianel.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. 