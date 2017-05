Paris - Nach dem Wahlsieg gegen die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen will Frankreichs künftiger Präsident Emmanuel Macron das zerrissene Land wieder zusammenführen. "Ich werde mit allen Kräften gegen die Spaltung kämpfen, die uns zermürbt und entmutigt", sagte der Mitte-Links-Politiker nach seiner historischen Wahl. Macron will am Montagvormittag an der Seite des scheidenden Amtsinhabers François Hollande an der traditionellen Gedenkzeremonie zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg teilnehmen.

Der Sieg des sozialliberalen Pro-Europäers sorgte international für ein grosses Aufatmen. Auch die Finanzmärkte reagierten positiv. Zwar habe an den Börsen niemand wirklich mit einem Sieg der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen gerechnet, so Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader am Morgen. Dennoch dürfte die endgültige Bestätigung an der Börse für eine gewisse Erleichterung sorgen.

Der 39-jährige Macron wird spätestens am kommenden Sonntag (14. Mai) als jüngster französischer Präsident aller Zeiten die Macht im Élyséepalast übernehmen. Es ist üblich, dass der amtierende Premierminister seinen Rücktritt einreicht, damit der neue Präsident auch eine neue Regierung bilden kann - wen Macron zum Premier machen will, ist noch nicht bekannt. Der Wahlsieger steht nun vor der Herausforderung, bei den Parlamentswahlen im Juni eine Mehrheit für seine Politik zu bekommen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die EU-Spitze begrüssten das Ergebnis. Denn die Front-National-Anführerin Le Pen wollte den Euro als normales Zahlungsmittel abschaffen und die Franzosen über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. Das hätte die krisengeschüttelte Europäische Union tief ins Mark treffen können. Auch die Achse Berlin-Paris wäre gebrochen gewesen.

Macron erreicht gut 66 Prozent der Stimmen

Macron war am späten Sonntagabend zum Klang der Europahymne vor Tausende jubelnde Anhänger am Pariser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...